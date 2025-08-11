Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha parlato in esclusiva a 'Sky Sport': ecco le sue dichiarazioni integrali qui di seguito.
Giménez: “A Milanello si respira un’atmosfera diversa, obiettivi alti”
Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha parlato in esclusiva a 'Sky Sport': ecco le sue dichiarazioni integrali
Milan, Giménez: "Bisogna lavorare duro, sicuro che sarà una bella stagione"—
Sull'atmosfera a Milanello: "Se si respira un'atmosfera diversa rispetto ai mesi scorsi? Sì, l’impressione è molto bella e anche gli obiettivi sono molto alti, perché siamo in un club grande come il Milan. Dobbiamo esserne all’altezza, lavorare duro e sono sicuro che sarà una bella stagione”.
