Galliani su Braida: “Lui vedeva i giocatori da Milan. Ecco il retroscena su Shevchenko”

Galliani Jr. rivela la genialità di Braida: "Così scelse Shevchenko"

"Per capire se un giocatore diventerà forte tra due o tre anni non serve un algoritmo, serve un professionista che ha la giusta sensibilità per capirlo. Io ho avuto la fortuna di seguire da vicino Ariedo Braida, che se non è il miglior direttore sportivo della storia del calcio poco ci manca. Lui aveva questa sensibilità. Lui quando c'era un giocatore che non andava bene diceva che non era da Milan. Lui vedeva i giocatori da Milan.