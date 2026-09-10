Tra i punti interrogativi delle prime uscite stagionali del Milan c'è il mancato impiego di Francesco Camarda. Il centravanti classe 2008, fresco di rinnovo di contratto fino al 2031, è stato dichiarato da Ruben Amorim la prima alternativa a Gonçalo Ramos, ma nelle prime tre giornate di Serie A è sempre rimasto in panchina. Una gestione che solleva gli interrogativi di Filippo Galli, ex difensore rossonero dal 1983 al 1996.

Milan, le parole di Galli su Camarda

"C'è il timore nei tifosi che Camarda si perda, ma la scelta di non prendere un'altra punta indica che ci sarà spazio per lui. Mi auguro possa averlo per dimostrare che è cresciuto, maturato ed è pronto per essere un protagonista del Milan".

Il percorso di Camarda

Intervenuto sulle frequenze di 'Radio Sportiva',ha parlato così diI numeri dinel settore giovanile rossonero hanno creato aspettative fuori dal comune su di lui, ma l'impatto con il calcio professionistico è stato più complicato del previsto. Dopo essere diventato il più giovane esordiente nella storia della Serie A il 25 novembre 2023 (a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni), l'attaccante classe 2008 ha collezionatoin prima squadra con ilfino tra il 2023 e il 2025. Poi, l'estate scorsa, ilalper giocare con continuità. In Puglia il ragazzo ha dovuto fare i conti con un infortunio alla spalla, ma è comunque riuscito a collezionare 23 apparizioni, trovando anche lain Serie A nel match contro il Bologna.