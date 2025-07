Galli esalta Allegri: “Ha la grande qualità di leggere e cambiare le partite in corsa”

Filippo Galli , figura storica del Milan sia come ex giocatore che come dirigente, ha rilasciato un'intervista durante l'ultima puntata di Lunch Press , in diretta su Radio Rossonera , offrendo il suo punto di vista sul ritorno di Allegri sulla panchina del Milan:

"È vero che il Milan di Allegri non era bello da vedere, ma era efficace. Lui ha una grande qualità, che è quella di leggere le partite e saperle cambiare in corsa. Quello che io non vorrei vedere però è l’Allegri dell’ultima Juventus, che dice che il calcio è semplice e basta passarla a quelli della stessa maglia. L’ha buttata in termini semplicistici che non mi piacciono, poi credo che farà bene, ma non partirei dal risultato come mantra. Tutti lo vogliamo, ma poi se non lo ottieni e non hai costruito nulla, ritorni da capo, da zero. Bisogna mantenere un’identità chiara".