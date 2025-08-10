Galli: “Con Vlahovic, il Milan è obbligato a puntare allo Scudetto”

E intanto ci siamo per Jashari:

"Credo sia un giocatore completo, che in mezzo può dare una mano al Milan. Perché sa impostare, sa anche essere offensivo. E' un giocatore che può interpretare diversi ruoli. Diventerebbe un acquisto fondamentale per il centrocampo. E si può già pensare così a cose molto importanti, Mancherebbe l'attaccante da doppia cifra, che potrebbe Vlahovic. Allegri lo conosce e questo potrebbe aiutarlo".

Può puntare al titolo così?

"Diciamolo anche ad alta voce, credo di si. Se prende uno come Vlahovic o un attaccante che garantisce la doppia cifra, credo che il Milan sia obbligato a puntare allo Scudetto. Perché è scoperta nel ruolo di terzino destro, ma è completa come rosa".

Come valuta Leoni?

"Mi è piaciuto molto, sceglie bene i tempi di gioco, l'anticipo, l'impressione è stata positiva ma ho visto pochi spezzoni".

Come vedrebbe il ritorno di Galliani al Milan?

"In termini di politica sportiva è sicuramente un colpo. Poi dipende dal ruolo, dalle sue funzioni".

Che ne pensa della vicenda Lookman?

"Sono cose che uno non vorrebbe vedere. Un giocatore dovrebbe rispettare il contratto, servirebbe essere più attenti e discreti nel fare le cose e trovare le soluzioni a tavolino che soddisfino tutti".

Un pensiero per Baresi?

"Il mio capitano. Un abbraccio, siamo tutti vicini a te. Tornerà ancora più forte"