Galli: "Con Vlahovic, il Milan è obbligato a puntare allo Scudetto"

Galli: “Con Vlahovic, il Milan è obbligato a puntare allo Scudetto”

Filippo Galli ha parlato del Milan ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione "Calciomercato e Ritiri"
Filippo Galli ha parlato del Milan ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione "Calciomercato e Ritiri". L'ex difensore rossonero ha offerto la sua analisi sulla squadra e sulle mosse di mercato in atto:

Milan, Galli esalta il mercato: "Modric leader, Jashari un acquisto fondamentale"

Grande entusiasmo per Modric. Che ne pensa?

"Modric e altri come De Bruyne accendono la fantasia dei tifosi. ha 40 anni, non potrà avere la continuità di un tempo, ma ha dimostrato a Madrid di saper fare sempre bene. Mancava nello spogliatoio del Milan uno così di esperienza e leadership. Allegri e Tare sono i garanti di questo nuovo corso del Milan, e spero che possano davvero far bene".

E intanto ci siamo per Jashari:

"Credo sia un giocatore completo, che in mezzo può dare una mano al Milan. Perché sa impostare, sa anche essere offensivo. E' un giocatore che può interpretare diversi ruoli. Diventerebbe un acquisto fondamentale per il centrocampo. E si può già pensare così a cose molto importanti, Mancherebbe l'attaccante da doppia cifra, che potrebbe Vlahovic. Allegri lo conosce e questo potrebbe aiutarlo".

Può puntare al titolo così?

"Diciamolo anche ad alta voce, credo di si. Se prende uno come Vlahovic o un attaccante che garantisce la doppia cifra, credo che il Milan sia obbligato a puntare allo Scudetto. Perché è scoperta nel ruolo di terzino destro, ma è completa come rosa".

Come valuta Leoni?

"Mi è piaciuto molto, sceglie bene i tempi di gioco, l'anticipo, l'impressione è stata positiva ma ho visto pochi spezzoni".

Come vedrebbe il ritorno di Galliani al Milan?

"In termini di politica sportiva è sicuramente un colpo. Poi dipende dal ruolo, dalle sue funzioni".

Che ne pensa della vicenda Lookman?

"Sono cose che uno non vorrebbe vedere. Un giocatore dovrebbe rispettare il contratto, servirebbe essere più attenti e discreti nel fare le cose e trovare le soluzioni a tavolino che soddisfino tutti".

Un pensiero per Baresi?

"Il mio capitano. Un abbraccio, siamo tutti vicini a te. Tornerà ancora più forte"

