F. Galli: “Battibecco Maldini-Spalletti? Ho rivisto il Paolo calciatore” | News

Galli su come lo percepivano da giovane: "Non lo abbiamo mai vissuto come “il figlio di”. Fin da giovanissimo Paolo stava nel gruppo dei più grandi in modo naturale, non ha mai fatto pesare a nessuno la carta di identità. Forse, piuttosto, una certa dose di sofferenza se l’è portata dentro lo stesso Paolo ai primi tempi, ma l’ha superata grazie a una grande forza interiore. E poi il campo parlava per lui".