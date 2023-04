Milan, Leao tra rinnovo e sirene francesi: il rebus di mercato continua

Come riportato da Calciomercato.com, il Milan potrebbe trovarsi a contrastare l'interesse di alcuni club come il Psg per Rafael Leao

Francesco Aliperta

La doppietta allo Stadio Maradona non poteva lasciare indifferenti i club ammiratori di Rafael Leao. La prestazione del portoghese spazza via il momento negativo e il ritorno al goal rialza nuovamente le sue quotazioni di mercato. Il Milan continua a lavorare per tenerselo stretto, ma le società più ricche potrebbero iniziare a farsi avanti, anche solo per puri colloqui di presentazione.

Come riportato da Calciomercato.com, infatti, la trattativa per il prolungamento di contratto del classe 99' attira l'attenzione di squadre in cerca di giocatori in grado di fare la differenza. Tra queste, vi sarebbe anche il Psg. La società parigina, che in estate potrebbe vedere andar via alcuni suoi pezzi da 90, monitorerebbe con grande attenzione la situazione di Leao.

Tra rinnovo e offerte — I colloqui tra il Milan e l'entourage del giovane portoghese continuano e si starebbe discutendo di un prolungamento più breve, magari di uno o due anni, così da lasciare tra le mani del club rossonero abbastanza spazio di manovra in caso di cessione nelle stagioni successive. Vendere Leao per una cifra consona al suo talento permetterebbe al Milan di poter reinvestire gran parte della cifra e migliorare ulteriormente la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Il Psg rimane in fila e un'eventuale spesa in Italia allungherebbe la lista dei grandi campioni rubati alla Serie A dopo Donnarumma e Hakimi, senza dimenticare Thiago Silva, Ibrahimovic e Cavani.

Dall'altra parte, tuttavia, c'è un Leao che non gradirebbe particolarmente il trasferimento a Parigi. Il giocatore portoghese, secondo quanto ci risulta, preferirebbe la Premier League, con il Manchester United in testa tra le squadre per cui vorrebbe giocare. Sta di fatto, insomma, che l'attaccante rossonero potrebbe generare le fortune sia del Milan, in caso di cessione, sia del club che lo andrà ad acquistare. Mettere in rosa un potenziale fuoriclasse come lui aumenterebbe le percentuali di grandi vittorie e, di questa cosa, a Casa Milan, ne sono tutti coscienti... Calciomercato Milan - Origi via, il sostituto arriva dall'Inghilterra.