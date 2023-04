Ex Milan – Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele

Secondo quanto riferisce 'Il Messaggero', Silvio Berlusconi è ricoverato da questa mattina all'Ospedale San Raffaele di Milano. Si tratta di un nuovo ricovero per l'ex presidente del Milan che era stato dimesso il 30 marzo dallo stesso ospedale. Secondo l'Adnkronos il leader di Forza Italia si trova ricoverato in terapia intensiva. La settimana scorsa era stato ricoverato per dei 'controlli'. L'ex presidente rossonero, è arrivato in affanno respiratorio. Milan, Leao tra rinnovo e sirene francesi: il rebus di mercato continua.