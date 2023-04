Milan, Maldini e Colombo: perché non puntare su di loro?

Il Milan potrebbe essere alla ricerca della punta del futuro. I rossoneri, però, potrebbero anche puntare su Colombo e Maldini

Emiliano Guadagnoli

Il Milan potrebbe essere alla ricerca di molti giocatori nella prossima sessione di calciomercato. I rossoneri, specialmente in attacco potrebbero avere varie necessità. L'età media del reparto offensivo del Diavolo resta molto alta, per questo, la dirigenza, potrebbe cercare una punta per ringiovanire la rosa. Inoltre, tolto Giroud, non c'è al momento, un vero giocatore su cui potersi affidare. Il Diavolo però, potrebbe contare anche sui suoi giovani che al momento, non sono in squadra, ma sono in prestito in Serie A: parliamo di Lorenzo Colombo e Daniel Maldini. Entrambi stanno giocando ad alto livello, rispettivamente con il Lecce e con lo Spezia e potrebbero essere molto utili per il futuro del Milan.

Lorenzo Colombo, il futuro in attacco?

Il Milan, come detto, non sta avendo un apporto importante dalle punte alle spalle di Olivier Giroud. Per questo, i rossoneri, potrebbero riportare a Milanello, Lorenzo Colombo. L'attaccante italiano, sta giocando un'ottima stagione con il Lecce. Con i giallorossi, come riporta transfermarkt, la punta ha seganto 4 gol, con due assist, in 25 presenze e 1269 minuti in Serie A. La media gol è di uno ogni 318 minuti. Colombo è un classe 2002 ed è una punta centrale che al momento manca tremendamente al Milan. Con il rinnovo di Olivier Giroud che sembra dietro l'angolo, l'italiano potrebbe rientrare a Milanello e diventare un ottimo vice del francese, cosa che il Diavolo, al momento, non ha.

La rinascita di Maldini — Per quanto riguarda il capitolo Daniel Maldini: il trequartista rossonero, non stava vivendo una grande stagione con lo Spezia. Poco utilizzato e con pochi risultati. Da quando è arrivato Leonardo Semplici, neo allenatore, Maldini è cresciuto, nelle prestazioni e nell'apporto alla squadra. Con il neo allenatore dei liguri, il calciatore di proprietà del Milan ha trovato una collocazione migliore in campo. Il prossimo anno, potrebbe tornare a Milanello e dare una soluzione di qualità in più all'attacco di Stefano Pioli.