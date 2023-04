Calciomercato – Zaniolo seguito dalla Juventus. E il Milan…

Nicolò Zaniolo, ex giocatore della Roma, continua a far parlare di sè: il giocatore potrebbe tornare in Italia al Milan o alla Juventus

Calciomercato Milan, Zaniolo potrebbe tornare in Italia

Come riportato da calciomercato.com il contratto di Zaniolo con il Galatasaray presenta delle vie di uscita anche se costose. La clausola rescissoria è di ben 35 milioni di euro, cifra si abbasserà a 30 milioni di euro a gennaio 2024 e a 28 milioni di euro per l'estate 2024. La Juventus seguirebbe con attenzione ma vorrebbe, eventualmente, aprire una trattativa. Maldini, per il Milan, qualche ora prima della partenza per Istanbul, avrebbe ribadito al ragazzo che un nuovo tentativo verrà fatto già nella prossima estate. Zaniolo, potrebbe quindi tornare in Italia, dopo pochi mesi in Turchia. Silvio Berlusconi, ricoverato in terapia intensiva l’ex patron del Milan