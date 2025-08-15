Fabregas su Morata: “Non è mio amico, non sono preoccupato della nostra relazione”

Il Como si prepara a esordire in Coppa Italia contro il Sudtirol , ma l'attenzione è tutta per un nome: A lvaro Morata, ex Milan . Il grande acquisto dell'estate è pronto al debutto, e in conferenza stampa l'allenatore Cesc Fabregas ha chiarito fin da subito il suo rapporto con l'attaccante.

Fabregas e il debutto di Morata: "Ha lasciato il 60% dello stipendio. Grande mentalità"

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, Fabregas è stato diretto e lucido, rispondendo a una domanda sull'amicizia tra i due, risalente ai tempi del Chelsea e della Nazionale spagnola. "Non è mio amico", ha tagliato corto Fabregas. "Quando è uscito dal Chelsea non l'ho più sentito. Anche se fosse mio amico, oggi non lo è. Abbiamo una grande relazione, abbiamo condiviso due anni, è un ragazzo incredibile e con un grande cuore."