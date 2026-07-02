Il calciomercato è un mondo davvero affascinante e, ad oggi, fa registrare un nuovo trasferimento storico per ilc calcio italiano. Sandro Tonali, ex calciatore del Milan, si trasferisce dal Newcastle al Tottenham. L'ex rossonero è stato intercettato in mattinata all'aeroporto di Milano-Malpensa, in partenza di nuovo verso Londra dove, nelle prossime ore, effettuerà le solite visite mediche di rito prima di firmare per gli Spurs.

Calciomercato, Tonali approda al Tottenham: le sue parole su Maldini e il Milan

L'operazione ha dei contorni finanziari davvero enormi: il Tottenham verserà nelle casse del Newcastle la cifra astronomica di ben, divisi tra base fissa e bonus facilmente raggiungibili. Con questo trasferimento, Tonali diventa il giocatore italiano più pagato di tutti i tempi.

Accerchiato da diversi giornalisti prima di salire sul volo per il Regno Unito, l'ex rossonero non ha nascosto la sua soddisfazione per la conclusione della trattativa:

"Sono tanto felice. Abbiamo deciso di cambiare e sono pronto per questa nuova avventura".

Tonali, successivamente, ha poi risposto alle domande relative al calcio nostrano. In Nazionale, negli ultimi giorni, sta prendendo campo l'idea di un possibile approdo di Paolo Maldini, ex calciatore e dirigente del Milan, come direttore Tecnico. Ecco le parole di Tonali:

"Non abbiamo ancora parlato, ma sarebbe una grande emozione tornare a lavorare con lui".

Inevitabilmente poi, è stato affrontato anche il discorso legato ad un possibile ritorno in Italia e al Milan:

"Ad oggi è sempre stato difficile. Non c'è mai stata l'opportunità di tornare in Italia. Se il mio sogno è tornare al Milan un giorno? Scherzando ne parliamo sempre, ma credo che se un giorno ci sarà l'opportunità ne parleremo seriamente"