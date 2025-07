Ex Milan, Thiago Silva: “I miei compagni? Li motivo, ho imparato da tanti allenatori”

Anche contro l'Al Hilal è stato visto dare ripetute indicazioni tattiche ai compagni, dopo la rivelazione di aver avuto consigli da Massimiliano Allegri: "Fuori dal campo, sono una persona completamente diversa rispetto a quando sono in campo. Sono molto calmo e cerco sempre di essere in pace. E in campo, sembro trasformarmi per poter dare una mano, ma non so perché. Nemmeno mia moglie conosce questo mio lato motivante e di leadership. È la lettura di una storia e di una carriera. Ho avuto diversi allenatori con molti schemi tattici da utilizzare. E io, in qualche modo, ho acquisito un po' di ognuno di essi. In questi momenti difficili, soprattutto in difesa, cerco di ridurre i nostri errori e di far sì che (i miei compagni di squadra) provino a leggere le azioni prima che accadano. Per me, è normale leggere una situazione e anticiparla, ma per loro, spesso non è normale. È sempre con l'intenzione di aiutare, per il bene del Fluminense, e sono felice di farne parte".