Pulisic, il leader silenzioso della rivoluzione del Milan

"Sarà un giocatore fondamentale per la prossima stagione," ha dichiarato Tare, sottolineando: "Penso che sia stato uno dei giocatori più positivi della stagione passata ed è uno dei pilastri della stagione che verrà: ha un ruolo centrale in questo gruppo." Un attestato di stima che riflette il rendimento di Pulisic, uno dei pochi a "salvarsi" nelle difficoltà delle ultime stagioni, e per questo il Milan vuole ripartire da lui.

Rinnovo in agenda: la questione del contratto — La questione del rinnovo è un altro aspetto cruciale. Con il contratto in scadenza nel 2027, il Milan è chiamato a intavolare una trattativa per il suo prolungamento. L'obiettivo è evitare situazioni spiacevoli, come quella che si è creata con Theo Hernandez, in scadenza nel 2026. "Avrò modo di affrontare anche l’argomento rinnovo insieme a Giorgio nel momento opportuno, ma in questo momento siamo focalizzati solo sulla squadra," ha precisato il DS rossonero.

Versatilità tattica: Pulisic fulcro dell'attacco Allegriano — Il Milan deve ancora prendere la sua fisionomia definitiva, con diverse cessioni e nuovi acquisti in arrivo, specialmente a centrocampo, che influenzeranno le scelte tattiche di Allegri. Tuttavia, una certezza c'è: la presenza di Pulisic.

Allegri, noto per la sua flessibilità tattica, intende impiegare lo statunitense in più ruoli e con compiti diversificati. Se il modulo di partenza sarà il 4-3-3, Pulisic agirà da esterno destro. In alternativa, il tecnico livornese sa di poter contare su di lui anche come trequartista, qualora il Milan dovesse optare per un 4-2-3-1 o un 4-3-1-2, con Rafael Leao eventualmente come seconda punta.

Indipendentemente dalla posizione in campo, Pulisic sarà chiamato a essere il fulcro del Milan dalla trequarti in avanti. I suoi numeri dell'ultima stagione (17 gol e 12 assist) rappresentano un punto di partenza importante, e Allegri gli chiederà di replicarli.

Il tecnico, che da sempre concede molta libertà ai suoi giocatori offensivi, farà lo stesso con Pulisic, che sarà libero di svariare e cercare la posizione migliore a seconda delle partite.