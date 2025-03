Gianluigi Donnarumma , ex portiere del Milan , eroe di Liverpool-PSG di Champions League ieri sera ad 'Anfield'. Ha parato di tutto durante i 90' regolamentari , si è ripetuto nei supplementari e, successivamente, ha neutralizzato anche due calci di rigore nella serie che ha spedito i francesi ai quarti di finale. Carlo Pellegatti , tifoso rossonero, ha parlato proprio dell'ex portiere del Milan. Ecco le sue parole a 'Radio24' durante 'Tutti Convocati'.

"Son contento per il PSG perché lo meritava. Donnarumma? Si vede che il cielo d'Inghilterra lo ispira, è uscito da trionfatore e oggi i giornali francesi dovrebbero ricredersi un po', però spesso negli ultimi anni ha sbagliato nelle partite decisive". Queste le parole del giornalista. Anche Donnarumma ha commentato le critiche che ha ricevuto di recente: "Ricordo sempre a me stesso che devo sorridere, e lavorare al massimo per il bene della squadra", questa la sua risposta a Sky Sport.