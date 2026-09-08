Franck Kessié, ex centrocampista del Milan, torna all'Atalanta dopo nove anni: le prime dichiarazioni dell'ivoriano
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Sembrava ad un passo dalla Juventus, ma Franck Kessié ha rifiutato all'ultimo la corte dei bianconeri per fare ritorno all'Atalanta. Il centrocampista ivoriano, che tra il 2017 e il 2022 ha vestito la maglia del Milan, si è presentato ai tifosi bergamaschi con una lunga intervista pubblicata sui canali ufficiali della 'Dea'.
Gli anni di Kessié al MilanKessié è arrivato al Milan nell'estate del 2017 in prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 32 milioni di euro. Durante le sue 5 stagioni in rossonero, l'ivoriano ha collezionato 223 presenze, condite da 37 gol e 16 assist, per un totale di 18.398 minuti in campo. L'annata 2020-21 resta la migliori a livello realizzativo: 14 reti e 6 assist in 47 partite tra tutte le competizioni. Prima dell'addio a parametro zero nel 2022 direzione Barcellona, il centrocampista classe 1996 è stato tra i protagonisti della cavalcata che ha portato al 19° tricolore, timbrando il cartellino anche nella sua ultima apparizione: la sfida scudetto del 'Mapei Stadium' contro il Sassuolo. Dopo una stagione poco fortunata in Catalogna, il giocatore si è trasferito in Arabia Saudita lato Al-Ahli.
Ex Milan, Kessié si presenta all’AtalantaKessié ha iniziato spiegando le ragioni che lo hanno portato a rifiutare le altre offerte per tornare all'Atalanta:
"L'Atalanta è stata una scelta del cuore. Questa società mi offre tantissimo dal punto di vista umano, prima ancora che tecnico. Me ne sono andato via a vent'anni, ero poco più di un bambino. Oggi ne ho quasi trenta e torno da uomo maturo. Per me Bergamo rappresenta la prima vera casa in Europa dopo l'addio alla Costa d'Avorio a 18 anni: qui ho imparato a fare il calciatore vero. Ritrovare questo ambiente è stato naturale, ma ora devo dimostrare il mio valore sul campo. I tifosi qui spingono forte, ti danno una carica tripla".
Il ruolo con Sarri e le ambizioniSuccessivamente, l'ivoriano ha dichiarato di voler vincere tutto all'Atalanta sotto la guida di Maurizio Sarri:
"Sono a completa disposizione di Sarri: è un grande allenatore e sa perfettamente come e dove impiegarmi. Che io faccia la mezzala o il mediano cambia poco. Per cosa lottiamo? Qui si gioca per tutto, dallo scudetto alle coppe europee. Vogliamo giocarci le nostre carte in ogni competizione".
Il legame tra Atalanta e Costa d’AvorioPer concludere, Kessié ha parlato della curiosa connessione tra Atalanta e Costa d'Avorio:
"Ai Mondiali ho ritrovato un pezzo di Bergamo anche in Nazionale. Quand'ero qui Diallo giocava nelle giovanili, mentre Kossounou lo conosco bene proprio per il percorso fatto insieme con la Costa d'Avorio. Per tutti noi era la prima volta in un Mondiale: un'esperienza straordinaria".
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