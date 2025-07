Ex Milan, Inzaghi su Ancelotti: “Il mio Maestro, una persona grande che si fa amare”

Dopo aver guidato il Pisa a una storica promozione in Serie A, riportandolo nella massima categoria dopo 34 anni, Filippo Inzaghi , ex gloria del Milan, ha intrapreso una nuova "missione": riportare il Palermo nella massima serie. Ufficializzato nei giorni scorsi come nuovo allenatore del club rosanero, Inzaghi ha rilasciato le sue prime dichiarazioni a "Torretta Café", il talk show prodotto interamente dalla società siciliana. Le sue parole sul Milan e le sue leggende:

Su Ancelotti: "Ho avuto Carlo Ancelotti come allenatore per più di 10 anni. Lo considero il mio maestro. Una grande persona, un allenatore che riusciva a farsi amare da tutti, molto sincero. Ho cercato di apprendere da lui come da altri mister che mi hanno allenato, mantenendo però sempre una mia identità e magari cercando di non ripetere degli errori che secondo me sono stati fatti. Quella volta col Milan sbagliai quel rigore, esonerarono Terim e arrivò proprio Ancelotti, che avevo già avuto alla Juventus".