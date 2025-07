Ex Milan, Inzaghi al Palermo: “Sento la responsabilità, il barbera sarà un inferno!”

Conclude poi, mostrando grande entusiasmo per la nuova avventura: "Ho capito dal mio profilo Instagram cosa vuol dire allenare il Palermo, visto che è intasato e non riesco neanche ad aprirlo. Colgo l’occasione per ringraziare tutti. All’inizio ai primi messaggi cercavo di rispondere, ma ora è più complicato visto che anche a casa coi bambini non ho tutto questo tempo libero. L’affetto, come dicevo prima, è sicuramente immeritato però mi sento molto responsabilizzato e molto carico. Non vedo l’ora di riempire il ' Renzo Barbera' e di far capire agli altri come è difficile giocare contro di noi".