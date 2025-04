Ex Milan, Cafu: “Ancelotti? So benissimo cosa potrebbe fare col Brasile”

Marcus Cafu, leggenda del Milan, ha parlato di Carlo Ancelotti, che potrebbe lasciare il Real Madrid. Ancelotti potrebbe essere un candidato per il Milan e per il Brasile

"Ho avuto l'opportunità di lavorare con Ancelotti al Milan per cinque anni, quindi so benissimo di cosa sarebbe capace guidando la nazionale brasiliana". Così Marcus Cafu, leggenda del Milan, ha parlato di Carlo Ancelotti, che potrebbe lasciare il Real Madrid. Ancelotti potrebbe essere un candidato per il Milan e per il Brasile. Il parere dell'ex difensore a 'Marca': "Certo, qualsiasi grande giocatore vorrebbe vederlo in nazionale. Sarebbe fantastico vedere Ancelotti, se la CBF lo decidesse, alla guida della nazionale brasiliana. Dobbiamo aspettare che i nostri dirigenti decidano chi sarà il prescelto. Spero che decidano il prima possibile".