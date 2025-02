Milan, Cafu: “Conceicao capisce di calcio. I tifosi devono …”

Cafu, ex terzino rossonero, ha parlato di cosa dovrà fare il Milan in queste partite stagionali dopo l'eliminazione in Champions League

Emiliano Guadagnoli Redattore 22 febbraio - 19:00

"Continuare a credere in loro stessi e lottare per gli obiettivi che sono rimasti. La stagione non è certo finita". Così Marcos Cafu, storico terzino rossonero, ha parlato di cosa dovrà fare il Milan in queste ultime partite stagionali dopo l'eliminazione in Champions League. Il brasiliano continua parlando proprio dell'uscita dalla coppa europea a 'La Gazzetta dello Sport': "Direi che è stata una brutta botta perché il Milan poteva e doveva passare il turno. Ciò premesso, siamo a fine febbraio e nei prossimi tre mesi ci saranno ancora tante gare importanti da disputare".