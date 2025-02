Milan, Jimenez il futuro della fascia? Talento da crescere. E i numeri…

Il Milan potrebbe cambiare molto nella prossima sessione di calciomercato . Senza Champions League, il Diavolo potrebbe andare verso una vera e propria rivoluzione estiva. Un giocatore che potrebbe partite è Theo Hernandez : il francese deve ancora rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2026 e le sue prestazione starebbe facendo dubitare il Milan. Tanto è vero che si parla già delle alternative: Kabar del Borussia Dortmund, Nuno Tavares della Lazio, De Cuyper e Lucas Piton del Vasco Da Gama . Un altro giocatore che potrebbe rappresentare il futuro del Milan è Alex Jimenez. Il jolly spagnolo ha iniziato la stagione con il Milan Futuro. Dopo tanti infortuni, Fonseca lo ha lanciato contro il Genoa. Occasione presa al volo dal ragazzo che non ha più perso il posto in prima squadra. Anzi: oggi contro il Torino viaggia verso un posta tra i titolari. Può essere un degno erede di Theo Hernandez a sinistra? Ecco cosa dicono i numeri.

Andiamo a vedere le sue prestazioni in questa stagione col Milan grazie ai numeri e alle statistiche di 'Opta' e 'Sofascore' per PianetaMilan. Col Milan ha giocato 7 partite da titolari delle 12 giocate, con una media di quasi un'ora a partita. Ha un'ottima percentuale di passaggi precisi. 2.33 ingressi in zona offensiva a partita, con 3.58 duelli vinti e 3.5 palloni recuperati. Numeri molto interessanti, ma quello che è più interessante arriva dalla lettura della sua heatmap stagionale. Come possiamo vedere, Jimenez ha giocato ovunque sulle fasce: destra, sinistra, in difesa e in attacco. È un vero jolly tattico ed è un talento da tenere molto stretto. Difficile dire che possa essere davvero l'erede di Theo Hernandez, ma i rossoneri dovranno fare di tutto per convincere il Real Madrid a rinunciare alla recompra. Jimenez può essere un talento da cui ripartire. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Krstovic o Castro? Pellegatti chiede al tattico>>>