Calciomercato Milan, mancano ancora tanti mesi alla prossima sessione estiva, ma ci sono già tantissime voci sul futuro del Diavolo. Molto potrebbe dipendere dal quarto posto. In caso di Champions League, il Milan potrebbe non cambiare molto, mentre ci potrebbe essere una rivoluzione se questo obiettivo non fosse raggiunto. Un giocatore in bilico sembrerebbe essere Theo Hernandez, tanto che si fanno già i nomi per il futuro della fascia del Milan. Si parla di Kabar, De Cuyper e non solo. Ecco un altro profilo.