Europeo Femminile: solo 1-1 contro il Portogallo. Girelli: “Non siamo devastate”

"La Spagna si presenta da campionessa in carica, ma non dobbiamo dimenticare chi siamo noi. Ovviamente c’è rammarico per non aver portato a casa la vittoria questa sera, ma il destino è ancora nelle nostre mani. Inizieremo subito a pensare alla gara contro la Spagna. Cancelleremo tutto ciò che possiamo, dal primo al novantesimo minuto: vogliamo questa qualificazione".

Com’è l’umore della squadra dopo il pareggio subito nel finale?

"Chiaramente non è bello pareggiare così all’ultimo minuto. C’è dispiacere, ma anche consapevolezza. Come ha detto anche il mister, potremmo anche perdere la prossima partita, ma non è questo l’approccio: dobbiamo migliorare, crescere in esperienza e qualità, per evitare di trovarci in queste situazioni.

L’umore del gruppo c’è, non siamo devastate. C’è la lucidità di sapere che possiamo ancora decidere il nostro futuro, e questo conta tantissimo".

Il gol che hai segnato è tra i più belli della tua carriera?

"Dal punto di vista emotivo è stato simile a quello che segnai in Svizzera su punizione. Sì, credo che questo sia uno dei gol più belli che abbia mai fatto. Ho sfruttato la corsa di Boattin, che mi ha liberato lo spazio centrale: un po’ di merito è anche suo, perché senza quel movimento non avrei avuto modo di entrare e calciare.

Sarebbe stato bellissimo vincerla così, ma resterà un sogno sfiorato. Il calcio è anche questo. Per fortuna, siamo ancora in corsa e ora torniamo subito al lavoro per inseguire il nostro obiettivo".