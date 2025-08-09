Dzemaili promuove Jashari: “È cresciuto tanto, il Milan ha fatto…”

Jashari-Milan, Dzemaili: "Cresciuto tanto, ha fatto molto bene"—
"È una decisione importante. Jashari è cresciuto tanto l’ultimo anno all’estero e ha fatto molto bene, nessuno se lo aspettava. Adesso è un ulteriore passo in avanti quello di andare in un campionato così difficile. Ma quando una squadra spende certe cifre per te inevitabilmente ti toccherà una grande responsabilità e devi prenderla".
