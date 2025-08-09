Pianeta Milan
Dzemaili promuove Jashari: “È cresciuto tanto, il Milan ha fatto…”

Blerim Dzemaili, con una lunga esperienza anche in Serie A, ha commentato il trasferimento di Ardon Jashari dal Brugge al Milan
Un parere sul nuovo acquisto del Milan. L'ex centrocampista della nazionale svizzera Blerim Dzemaili, con una lunga esperienza anche in Serie A, ha commentato il trasferimento di Ardon Jashari dal Brugge al Milan.

Intervistato da RSI, Dzemaili ha espresso la sua opinione sul giovane connazionale e sul suo approdo in rossonero. Ecco, di seguito, le sue parole:

Jashari-Milan, Dzemaili: "Cresciuto tanto, ha fatto molto bene"

"È una decisione importante. Jashari è cresciuto tanto l’ultimo anno all’estero e ha fatto molto bene, nessuno se lo aspettava. Adesso è un ulteriore passo in avanti quello di andare in un campionato così difficile. Ma quando una squadra spende certe cifre per te inevitabilmente ti toccherà una grande responsabilità e devi prenderla".

