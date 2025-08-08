Dzemaili: “Athekame? Scelta interessante ma vista più per il futuro”

"È una scelta interessante anche se la vedo più in prospettiva per il futuro. Se Jashari domani sarà già titolare non penso che lo stesso sarà per lui e sappiamo che Allegri non è uno che si accontenta".
INTERVISTE
L'ex nazionale svizzero Blerim Dzemaili, con un passato in Serie A, ha commentato il possibile trasferimento di Zachary Athekame dallo Young Boys al Milan.
Intervistato da RSI, Dzemaili ha espresso la sua opinione sul giovane connazionale e sull'opportunità di vederlo in maglia rossonera. Ecco, di seguito, le sue parole:
