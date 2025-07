"È un centravanti che ha portato 20 gol in due anni e che adesso potrebbe portare tanti soldi nelle casse della società, anche perché sa fare reparto da solo e ha ampi margini di crescita. Per i milioni di cui si sente parlare credo che l’Udinese cederà Lucca solo dopo avere individuato il suo sostituto, in modo da non esporsi ai possibili rilanci di chi potrebbe alzare il prezzo facendo i conti in tasca a Pozzo".