Di Francesco su Sottil: “Lo ritrovo più maturo, ma non partirà titolare”

Il Lecce si è assicurato Riccardo Sottil , ex Milan, considerato uno degli acquisti di punta della squadra. L'allenatore Eusebio Di Francesco ha parlato del giocatore in conferenza stampa. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Credo sia venuto qui per il direttore, per me e per quello che ha fatto la squadra negli ultimi anni. Si è allenato poco con la squadra, sicuramente sarà a disposizione ma non partirà dall'inizio. Potrebbe essere della partita durante la gara. Lo ritrovo molto più maturo, sotto tutti i punti di vista, di questo sono molto contento".