Di Canio: “Modric è un leader che sa parlare alla squadra. Il Milan ne gioverà “

L'inizio del campionato di Serie A è alle porte, con il fischio d'inizio fissato tra una decina di giorni nel weekend del 23 e 24 agosto. Con l'avvicinarsi della prima giornata, si moltiplicano le analisi di ex giocatori. Tra le varie voci che si alzano c'è quella di Paolo Di Canio , ex calciatore e oggi opinionista sportivo, che ha parlato al Corriere della Sera, facendo riferimento anche al Milan .

"L'Italia continua a essere il cimitero degli elefanti. Prima erano Ronaldo e Ribery, oggi sono Modric e De Bruyne. Sono top player, ci mancherebbe. Intanto mi chiedo quante partite possono reggere a livelli alti ma soprattutto quanto della loro qualità e tecnica riuscirà a essere recepita dai compagni di squadra. Voglio dire, da soli non possono bastare se non c'è una squadra in grado di muoversi bene attorno a loro. Sicuramente ci godremo la qualità, ma chi sta attorno a loro deve capire in fretta con chi sta giocando. Modric è un leader che sa parlare alla squadra: il Milan ne gioverà in una stagione in cui ha solo il campionato"