Koni De Winter è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il difensore belga, arrivato dal Genoa per circa 20 milioni di euro, ha firmato un contratto che lo lega ai rossoneri fino al 30 giugno 2030. Dopo aver scelto la maglia numero 5, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da rossonero ai canali ufficiali del Club. Ecco le sue parole:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste De Winter e Allegri: “È il mister che mi ha fatto esordire, sarà sempre un grande”
INTERVISTE
De Winter e Allegri: “È il mister che mi ha fatto esordire, sarà sempre un grande”
Koni De Winter è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Eco, di seguito, le sue prime parole da rossonero ai microfoni del club
De Winter: "Allegri? Ho tanti ricordi, contento di averlo"—
LEGGI ANCHE: Thiaw, il tesoro inatteso: il Milan dice addio e fa un affare record
Ritrovi mister Allegri. Che rapporto hai con lui?
“È il mister che mi ha fatto esordire. Per me sarà sempre un grande. Ho tanti ricordi, erano i miei primi momenti tra i grandi. Ora sono contento di averlo”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA