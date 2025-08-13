De Winter e Allegri: “È il mister che mi ha fatto esordire, sarà sempre un grande”

Koni De Winter è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il difensore belga, arrivato dal Genoa per circa 20 milioni di euro, ha firmato un contratto che lo lega ai rossoneri fino al 30 giugno 2030. Dopo aver scelto la maglia numero 5, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da rossonero ai canali ufficiali del Club. Ecco le sue parole:

“È il mister che mi ha fatto esordire. Per me sarà sempre un grande. Ho tanti ricordi, erano i miei primi momenti tra i grandi. Ora sono contento di averlo”.