De Winter al Milan: l’elogio di Allegri e Nedved rivela il perché dell’interesse rossonero

Il nome di Koni De Winter continua a guadagnare terreno per un possibile trasferimento al Milan, e le parole di importanti figure del calcio italiano svelano il motivo di tanto interesse. Il giovane difensore belga, arrivato in Italia alla Juventus a soli 16 anni, ha ricevuto apprezzamenti unanimi da parte di allenatori e dirigenti.

Non solo tecnica, De Winter ha la "benedizione" di Allegri: il Milan sulle tracce del difensore

A lanciarlo nel grande calcio è stato Massimiliano Allegri, che lo ha fatto esordire in Champions League a 19 anni. Pur con la squadra già qualificata, lo schierò titolare contro il Malmö, lodandone le qualità: "È più centrale, ma ha qualità e tecnica. Per questo può fare anche il terzino. Ha giocato anche con personalità e nella costruzione si può mettere anche a tre".