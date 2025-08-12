Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste De Winter al Milan: l’elogio di Allegri e Nedved rivela il perché dell’interesse rossonero

INTERVISTE

De Winter al Milan: l’elogio di Allegri e Nedved rivela il perché dell’interesse rossonero

Koni De Winter, calciatore del Genoa (getty images)
Il nome di Koni De Winter continua a guadagnare terreno per un possibile trasferimento al Milan: le parole di chi lo conosce
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il nome di Koni De Winter continua a guadagnare terreno per un possibile trasferimento al Milan, e le parole di importanti figure del calcio italiano svelano il motivo di tanto interesse. Il giovane difensore belga, arrivato in Italia alla Juventus a soli 16 anni, ha ricevuto apprezzamenti unanimi da parte di allenatori e dirigenti.

Non solo tecnica, De Winter ha la "benedizione" di Allegri: il Milan sulle tracce del difensore

—  

A lanciarlo nel grande calcio è stato Massimiliano Allegri, che lo ha fatto esordire in Champions League a 19 anni. Pur con la squadra già qualificata, lo schierò titolare contro il Malmö, lodandone le qualità: "È più centrale, ma ha qualità e tecnica. Per questo può fare anche il terzino. Ha giocato anche con personalità e nella costruzione si può mettere anche a tre".

LEGGI ANCHE

Anche Pavel Nedved, all'epoca vice-presidente della Juventus, vide in lui un grande potenziale: "Sono molto curioso della sua prestazione perché credo possa diventare molto forte".

L'ex tecnico dell'Empoli, Paolo Zanetti, ha ulteriormente confermato il talento di De Winter, definendolo un futuro difensore da top club: "Ha le stimmate del grande difensore e arriverà a giocare in un top club, non solo per il suo bagaglio tecnico ma per la freddezza con cui affronta il lavoro".

LEGGI ANCHE: Milan, Saelemaekers è indispensabile per Allegri: ecco tutti i motivi>>>

Infine, Alberto Gilardino, suo allenatore al Genoa, ne ha sottolineato le potenzialità ancora inesplorate: "Ha margini di miglioramento che nemmeno lui si immagina". Tutti indizi che sembrano indicare un futuro roseo per il giovane difensore, con il Milan in prima fila per assicurarselo.

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA