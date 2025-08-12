De Winter al Milan: l’elogio di Allegri e Nedved rivela il perché dell’interesse rossonero

Anche Pavel Nedved, all'epoca vice-presidente della Juventus, vide in lui un grande potenziale: "Sono molto curioso della sua prestazione perché credo possa diventare molto forte".
L'ex tecnico dell'Empoli, Paolo Zanetti, ha ulteriormente confermato il talento di De Winter, definendolo un futuro difensore da top club: "Ha le stimmate del grande difensore e arriverà a giocare in un top club, non solo per il suo bagaglio tecnico ma per la freddezza con cui affronta il lavoro".
Infine, Alberto Gilardino, suo allenatore al Genoa, ne ha sottolineato le potenzialità ancora inesplorate: "Ha margini di miglioramento che nemmeno lui si immagina". Tutti indizi che sembrano indicare un futuro roseo per il giovane difensore, con il Milan in prima fila per assicurarselo.
