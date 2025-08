De Paul: “Io e Messi abbiamo sempre sognato di giocare insieme in un club”

Rodrigo De Paul, accostato in passato al Milan, non ha mai fatto mistero del suo più grande desiderio calcistico: giocare ogni giorno al fianco di Lionel Messi, non solo con la maglia della Nazionale. Oggi, quel sogno è diventato una splendida realtà: il centrocampista argentino ha ufficialmente firmato con l'Inter Miami.Per anni, De Paul è stato affettuosamente etichettato come il "bodyguard" di Messi, un'ombra fedele in campo e un compagno inseparabile fuori. Questa definizione ha dato vita a innumerevoli meme, parodie e fotomontaggi, ma dietro tutto ciò si cela un'amicizia profonda. Queste le parole di De Paul: