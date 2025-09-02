De Paola difende la dirigenza del Milan: “Tra Furlani, Allegri e Tare c’è coesione”

“Il Milan sta facendo qualcosa di nuovo, sta cambiando completamente pelle. C’è però un problema, mediaticamente spacca all’interno di una società dove ci sono 3-4 elementi che sono Furlani, Allegri, Tare e la società americana. C’è coesione tra Furlani, Allegri e Tare, lasciamo stare consulenze esterne che intravedono una spaccatura all’interno. Non è vero niente, vi pare che arriva un allenatore come Allegri o Tare come direttore sportivo e si fanno fare il mercato da un consulente esterno? Questa antipatia verso la dirigenza del Milan è sbagliata, queste spaccature non ci sono nel Milan. "