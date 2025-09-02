Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste De Paola difende la dirigenza del Milan: “Tra Furlani, Allegri e Tare c’è coesione”

INTERVISTE

De Paola difende la dirigenza del Milan: “Tra Furlani, Allegri e Tare c’è coesione”

Milan, Pedullà duro con Tare: 'Ha fatto delle dichiarazioni orribili'
Durante l’appuntamento di ieri con L’Editoriale in onda su TMW Radio, è intervenuto il direttore Paolo De Paola, che ha parlato di Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Durante l’appuntamento di ieri con L’Editoriale in onda su TMW Radio, è intervenuto il direttore Paolo De Paola, che ha parlato di Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

De Paola sul Milan: "Nessuna spaccatura, chi lo dice si sbaglia"

—  

Cosa lascia il successo di Lecce nel momento del Milan?

LEGGI ANCHE: Milan, in attacco il caos: cambi di piani. Per Gimenez una sfida impervia>>>

“Il Milan sta facendo qualcosa di nuovo, sta cambiando completamente pelle. C’è però un problema, mediaticamente spacca all’interno di una società dove ci sono 3-4 elementi che sono Furlani, Allegri, Tare e la società americana. C’è coesione tra Furlani, Allegri e Tare, lasciamo stare consulenze esterne che intravedono una spaccatura all’interno. Non è vero niente, vi pare che arriva un allenatore come Allegri o Tare come direttore sportivo e si fanno fare il mercato da un consulente esterno? Questa antipatia verso la dirigenza del Milan è sbagliata, queste spaccature non ci sono nel Milan. "

© RIPRODUZIONE RISERVATA