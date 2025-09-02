Durante l’appuntamento di ieri con L’Editoriale in onda su TMW Radio, è intervenuto il direttore Paolo De Paola, che ha parlato di Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:
De Paola difende la dirigenza del Milan: “Tra Furlani, Allegri e Tare c’è coesione”
De Paola sul Milan: "Nessuna spaccatura, chi lo dice si sbaglia"—
Cosa lascia il successo di Lecce nel momento del Milan?
“Il Milan sta facendo qualcosa di nuovo, sta cambiando completamente pelle. C’è però un problema, mediaticamente spacca all’interno di una società dove ci sono 3-4 elementi che sono Furlani, Allegri, Tare e la società americana. C’è coesione tra Furlani, Allegri e Tare, lasciamo stare consulenze esterne che intravedono una spaccatura all’interno. Non è vero niente, vi pare che arriva un allenatore come Allegri o Tare come direttore sportivo e si fanno fare il mercato da un consulente esterno? Questa antipatia verso la dirigenza del Milan è sbagliata, queste spaccature non ci sono nel Milan. "
