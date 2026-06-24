La presenza di questa notte contro il Panama è stata la duecentesima di Luka Modric con la maglia della Croazia. Un traguardo storico, che soltanto Cristiano Ronaldo (Portogallo), Soh Chin Han (Malesia), Batek Al-Mutawa (Kuwait) e Lionel Messi (Argentina) sono riusciti a tagliare. Al termine del match andato in scena al 'Toronto Stadium', anche il CT della Nazionale balcanica Zlatko Dalić ha elogiato il centrocampista del Milan per la carriera straordinaria.

Croazia, Dalić elogia Modric

“Prima di tutto sono felice per la vittoria e per i tre punti. Tagliare il traguardo delle 200 partite in Nazionale è un successo incredibile. Ci sono riusciti solo Cristiano Ronaldo e pochissimi altri campioni. Oggi Luka ha giocato benissimo fino all'ottantesimo. L'affetto e il sostegno che riceve dai tifosi di tutto il mondo dimostrano chiaramente la sua grandezza. Modric passerà alla storia come il miglior calciatore croato di tutti i tempi, oltre che come uno dei migliori al mondo per la longevità della sua carriera. Lui preferisce evitare i riflettori e tutto il clamore mediatico. È proprio questo a renderlo un giocatore e un uomo così straordinario. Non è un leader che si impone con la forza, ha questo carisma nel DNA. È una persona modesta e non ama i grandi festeggiamenti”.

Modric, rinnovo con il Milan o ritiro dopo il Mondiale?

Nellaal temine di Panama-Croazia 0-1,si è complimentato conper il traguardo raggiunto. Il commissario tecnico ha definito il Pallone d'Oro del 2018 "il miglior calciatore croato di tutti i tempi", raccontando anche qualche dettaglio sul suo carattere.Il contratto dicon ilandrà in scadenza tra pochi giorni, ma all'interno dell'accordo è presente un'opzione di Amorim ha già dato dato il via libera per la permanenza dell'ex Real Madrid, ma la scelta finale ricadrà esclusivamente sul giocatore.

Come riferito dal 'Corriere dello Sport', Modric non avrebbe ancora preso una decisione definitiva sul proprio futuro. Il giocatore e la sua famiglia si trovano bene a Milano e la figlia Ema gioca nelle giovanili rossonere. Tuttavia, la mancata qualificazione in Champions League e l'esonero di Massimiliano Allegri hanno fatto vacillare le certezze del croato.

La corte del Real Madrid

Sedecidesse di non rinnovare con il, il suo futuro potrebbe essere nei quadri dirigenziali delStando a quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira, il club spagnolo avrebbe offerto al giocatore la possibilità di "tornare a casa" per un futuro dietro alla scrivania. Tanto dipenderà dalla mole di voglia del croato di continuare a giocare a calcio, ma anche dallache potrebbe risultare decisiva per la scelta finale del Pallone d'Oro.