Cosmi: “Il Napoli è la favorita, ma Inter, Milan e Juve si sono avvicinate”

"È sempre molto particolare dire queste cose in agosto. Logico il Napoli sia la squadra da battere da campione in carica. L’Inter lo stesso, già lo scorso anno avrebbe potuto dare la zampata decisiva e vincere il secondo Scudetto consecutivo ma per vari motivi non ci è riuscita. Anche Milan e Juve si sono avvicinati notevolmente e poi ultimamente c’è sempre qualche sorpresa. Bisognerà capire le potenzialità dell’Atalanta e delle due romane che hanno giocato due gironi di ritorno completamente diversi e ripartono con due nuovi allenatori. È tornato anche Pioli e poi c’è sempre il Bologna di Vincenzo Italiano".