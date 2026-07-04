Dopo una lunga trafila da CT delle Nazionali giovanili e la prima esperienza da collaboratore tecnico nello staff di Allegri, Bernardo Corradi ha ufficialmente intrapreso la sua prima esperienza da capo allenatore di un club. L'ex attaccante ha firmato un contratto biennale fino al 2028 Sampdoria in Serie B. Nelle ultime ore, al centro sportivo 'Gloriano Mugnaini' si è tenuta la prima conferenza stampa di Corradi.

Ex Milan, la presentazione di Bernardo Corradi come nuovo allenatore della Sampdoria

“Essere qui per me è un motivo di enorme orgoglio. L'obiettivo Serie A? La strada migliore è pensare a un traguardo alla volta. Quando firmi per la Sampdoria, però, c'è un solo obbligo: scendere in campo e onorare il DNA di questa maglia. So che si parla della mia mancanza di esperienza, è un dato di fatto. Ho comunque il mio vissuto come uomo, calciatore e allenatore. Oggi mi prendo tutte le mie responsabilità. Alla fine nel calcio contano i risultati. Se perdi le partite, contestano persino Mourinho”.

Il senso di appartenenza e il no alle altre offerte

“La nuova Sampdoria dovrà mostrare un forte senso di appartenenza. Ricordo bene la squadra del passato. Parliamo di un club con sentimenti profondi, diverso da tutti gli altri. Voglio trasmettere proprio questo concetto ai ragazzi. Devono capire il peso e la responsabilità di indossare la maglia blucerchiata. Io ho fatto tutta la trafila a Coverciano e poi il master lavorando con Allegri. Quando ti chiama una società come la Sampdoria, non puoi pensare a nient'altro. Non esistono alternative”.

Gli insegnamenti di Allegri al Milan

“Partirò con la difesa a quattro, l'idea di base è il 4-3-3. Poi vedremo cosa fare in base alle partite, anche perché il calcio evolve continuamente. Mi porto dietro il bagaglio accumulato al Milan con Allegri, che è un allenatore vincente. Da lui ho imparato l'importanza di essere diretti e chiari quando si comunica con i calciatori, oltre alla capacità di leggere le gare in corsa”.

Lo staff tecnico

"Attilio Lombardo sarà nel mio staff. È una persona fantastica e ci aiuterà a trasmettere la vera identità della Samp. Con me ci sarà anche Massimo Mutarelli, nonostante qualche polemica per il suo passato da centrocampista nel Genoa. Massimo è stato splendido: mi ha detto subito che se la sua presenza fosse stata un problema per me, lo avrei potuto lasciare a casa. Questo fa capire lo spessore dell'uomo. Ho sentito dire che alla Samp arriverebbe una bandiera del Genoa. Per me le bandiere vere sono altre, penso a Totti e Del Piero che hanno giocato quindici anni nello stesso club".

ha iniziato lamostrando tutto il suoper l'opportunità concessagli dalla Sampdoria.Prima di firmare per la, anche laaveva provato ad ingaggiare. L'ex collaboratore dialha spiegato i motivi che lo hanno portato a scegliere il club blucerchiato.Corradi ha illustrato ilcon cui ha intenzione di giocare, prima di tornare a parlare dell'esperienza alnello staff diInfine,ha svelato i membri delloche lo accompagnerà nella sua esperienza alla