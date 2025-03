Conceicao: “L’unica strada è lavorare per uscire da questo momento negativo”

Lecce-Milan , partita valida per la 28^ giornata della Serie A 2024-25 . Gara in programma questo sabato alle ore 18:00. I rossoneri arrivano da noni in campionato con il quarto posto ormai distante ben 11 punti e quindi difficilmente raggiungibile. La squadra di Sergio Conceicao arriva da tre ko di fila: tre 2-1 contro Torino, Bologna e Lazio . Il Milan cercherà di rialzarsi per chiudere la meglio la stagione e cercare di trovare un posto in campionato che possa garantire la partecipazione a una coppa europea nella prossima stagione. Il portoghese ha parlato alla vigilia della sfida in conferenza stampa. Le sue parole:

Come si esce dal momento negativo e si scacciano le energie negative: "Coi risultati, conosco solo una strada. Abbiamo bisogno di due caratteristiche importanti: lavorare al massimo, cosa da fare di più come squadra, e la seconda è che gli episodi che capitano (errori non forzati, sfortuna), gireranno e migliorerà. Tutto è diverso quando si vince. Anche per me è una novità perdere tre partite di fila. Non ne sono abituato. L'unica strada è lavorare. Dobbiamo credere in ciò che facciamo per vincere".