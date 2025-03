Conceicao: “I giocatori vogliono uscire dai problemi, ma l’unico modo è vincere”

Poi l'espulsione ha cambiato la partita. Allora abbiamo perso un po' l'anima, ma non dobbiamo perderla. A me costa, come ai tifosi e agli appassionati. A me costa stare qui a parlare con voi. L'Arsenal ha battuto 7-1 col PSV, è la stessa squadra che l'anno scorso ci ha battuto solo ai rigori col Porto... Non è che da un giorno all'altro nessuno capisce più niente di calcio. Ho un percorso. E non vuol dire niente, devo giustificare tutti i giorni per essere l'allenatore del Milan, ma affronto problemi grandissimi qui a livello di ambiente, di negatività. L'unico modo è vincere, non c'è altro. Oggi parlo, la settimana è stata buonissima, ma non è che poi domani vinci sicuro 4-0. Magari. Non bisogna guardare al passato, ma al futuro".