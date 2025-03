Conceicao: “Gimenez? Adattarsi al campionato non è facile, ma sta lavorando bene”

Lecce-Milan , partita valida per la 28^ giornata della Serie A 2024-25 . Gara in programma questo sabato alle ore 18:00. I rossoneri arrivano da noni in campionato con il quarto posto ormai distante ben 11 punti e quindi difficilmente raggiungibile. La squadra di Sergio Conceicao arriva da tre ko di fila: tre 2-1 contro Torino, Bologna e Lazio . Il Milan cercherà di rialzarsi per chiudere la meglio la stagione e cercare di trovare un posto in campionato che possa garantire la partecipazione a una coppa europea nella prossima stagione. Il portoghese ha parlato alla vigilia della sfida in conferenza stampa. Le sue parole:

Se qualcuno, tipo Gimenez, non ha smaltito l'infortunio e non è al meglio e sugli errori dei grandi in momenti chiave conseguenza di un clima negativo: "Cerchiamo di dire ai giocatori di stare tranquilli. Dobbiamo reagire con intelligenza. L'ambiente non è bellissimo e dobbiamo controllare ciò che possiamo. La prestazione di ognuno. Ci sono momenti in cui non va tutto bene. Gimenez sta lavorando, quando vedo certe cose... Arriva da un campionato non facile, ma in Italia è diverso. C'è sempre un periodo di adattamento. Se si gioca con due punte non si toglie spazio a lui. Non abbiamo castrato la sua qualità, anzi vogliamo che le dimostri. Stiamo lavorando bene ed è concentrato. Ho visto tanti giocatori che hanno giocato qui nel suo ruolo e hanno fatto fatica. Tipo Retegui all'inizio. Vorremmo, ma non sempre è possibile. Stiamo lavorando".