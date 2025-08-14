Comotto si presenta: “Darò il massimo in ogni ruolo, qui per crescere”

Conoscevo già questa piazza, me ne avevano parlato in maniera eccezionale e già nella prima amichevole contro il Viareggio i tifosi si sono dimostrati fantastici, sono veramente speciali e anche il Direttore me ne aveva parlato come una tifoseria molto calda; al momento mi sto trovando veramente bene e non vedo l'ora di poter vedere lo stadio pieno, magari già dalla partita di Coppa Italia di lunedì contro la Sampdoria. Sono un grande appassionato di calcio, quindi l'anno scorso guardavo spesso la Serie e quando seguivo le partite dello Spezia, sentivo una connessione con questa società e questo ambiente, così quando il direttore mi ha parlato, non ho avuto dubbi e mi ha subito convinto; ho scelto subito Spezia anche perché l'anno scorso avevo visto dei tifosi speciali e una piazza fantastica, pertanto avevo proprio voglia di vivere queste sensazioni in prima persona.

Comotto: "Il cucchiaio col Milan? Mi è venuto in maniera naturale" — Il cucchiaio che ho fatto con il Milan su rigore è una cosa che mi è venuta in maniera naturale e penso che abbia avuto anche fin troppo risalto mediatico, perché dal mio punto di visto credo che non vi fosse il bisogno di parlarne così tanto. Io sono un ragazzo giovane e sereno, ho voglia di lavorare e dare il massimo per guadagnarmi ogni minuto che farò, cercando sempre di dare il 100% in ogni situazione. Mio padre è un grande punto di riferimeto per me, fin da quando ero bambino e mi dà sempre ottimi consigli. Spero di prendere da lui la cattiveria e la grinta in campo, che credo siano due delle mie qualità migliori. Il mister mi ha accolto benissimo, mi ha detto di fare le cose con calma, che sono un ragazzo giovane, però devo dire che finora le cose stanno andando molto bene.

Quella di Spezia è stata una scelta per niente difficile, perché da subito ho sentito grande fiducia da parte del direttore. L'ultimo giovane che è passato da qua oggi veste la maglia di una grande squadra, quindi spero anche io di fare il suo percorso. Salvatore Esposito mi sta aiutando molto, dentro e fuori dal campo, è un giocatore con una grandissima qualità e sono convinto che farà la differenza in questa stagione. Ogni allenamento cerco di rubare qualcosa da ognuno dei miei compagni, perché sono il più giovane del gruppo e ho tutto da imparare".