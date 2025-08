Comotto esulta: “Felice di aver chiuso la tournée con una bella vittoria”

Christian Comotto, giovanissimo talento classe 2008, è senza dubbio l'uomo del giorno in casa Milan: le sue parole

Christian Comotto, giovanissimo talento classe 2008, è senza dubbio l'uomo del giorno in casa Milan. Nonostante non abbia ancora raggiunto la maggiore età, il centrocampista si è ritagliato minuti importanti in questa tournée estiva, lanciato senza problemi da Allegri.