Cilli: “Vlahovic lo dobbiamo sempre tenere a mente. Numero uno per Allegri”

"Vlahovic lo dobbiamo sempre tenere a mente: è il numero uno nella personalissima lista di Allegri consegnata a Tare. Strada facendo però le cose possono cambiare e un'opportunità che sta valutando il Milan: Nunez del Liverpool. Il Milan ci sta ragionando, non è una operazione semplice perché i costi sono importanti: il Liverpool potrebbe partecipare a parte della copertura dell'ingaggio. Non semplice per i costi e per la concorrenza del'Al Hilal. Il Milan in attacco si è mosso per Kalimuendo, non in via ufficiale ma il giocatore piace; c'è anche Hojlund. Il tempo può aiutare il Milan ad abbassare le cifre: non c'è una gerarchia tra i nomi fatti, ci sono idee e nomi su cui si stanno facendo ragionamenti. Molto dipende dalla disponibilità economica e da come poter costruire una trattativa con l'altro club".