Il senso di appartenenza

Le parole di Patrick Cutrone mettono in luce un fattore fondamentale per il calcio ovvero il senso di appartenenza. Crescere in un settore giovanile importante che riesce a valorizzarti e a farti sentire già legato e importante per il club, è fondamentale per un giovane che ha ancora tutta la sua strada professionale da costruire. Il ricordo dell'epoca di Silvio Berlusconi e delle sue iconiche discese in elicottero a Milanello è davvero bellissimo: è cruciale avere una proprietà che dimostra l'amore al suo club e questi piccoli gesti contano tantissimo. Il Milan attuale sta rivoluzionando tutto, ma deve tenere in conto anche questi fattori per tornare a vincere trofei con continuità.