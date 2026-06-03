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“Lo ha preso e buttato nel cesto”: l’esilarante aneddoto di Ambrosini su Gattuso e Stam

'Lo ha preso e buttato nel cesto': l'esilarante aneddoto di Ambrosini su Gattuso e Stam
Massimo Ambrosini racconta un clamoroso aneddoto da spogliatoio su Jaap Stam e Rino Gattuso: la lezione che serve al Milan di oggi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il 'vecchio' Milan dei primi anni duemila continua a regalare aneddoti e racconti davvero molto interessanti e inediti che piacciono tanto ai tifosi. Era un Diavolo completamente diverso da quello di oggi, ricco di campioni assoluti e leader carismatici. L'ultimo divertente aneddoto raccontato vede come protagonisti due giocatori con un carattere forte di quella formazione. L'ex calciatore del Milan Massimo Ambrosini è stato ospite del podcast Caro Amico di Benji e Fede dove ha parlato anche di un aneddoto che riguarda Gattuso e Stam. Ecco il suo racconto.

Ambrosini e l'aneddoto su Stam

"Abbiamo fatto una partitina con io e Gattuso insieme e abbiamo deciso di stuzzicarlo. E Rino entrando negli spogliatoi disse a Stam 'Jaap hai perso anche oggi eh'. E lui disse di lasciarlo stare. Alla terza volta lo ha preso e lo ha buttato di testa dentro il cesto per le maglie sporche".

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Questo retroscena, per quanto ironico e leggero, fotografa perfettamente l'ambiente bello che viveva in quel periodo il Milan. Lo spogliatoio guidato da Carlo Ancelotti era ricco di giocatori fortissimi e di grande talento. Nel Diavolo di oggi calciatori del calibro di Gattuso, Ambrosini e Stam vengono sognati la notte dai tifosi rossoneri che rimpiangono i tempi d'oro del loro amato Milan. Questi racconti vanno in contrasto con quanto esce oggi da Milanello e quanto è uscito in questa stagione: divisioni interne, squadra che non va tutta dalla stessa parte. Non è un caso che il Milan vinse tutto con i campionissimi in campo, circondati però da un ambiente perfetto per portare a casa i risultati.

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