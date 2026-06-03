Analisi PM: l'ambiente è fondamentale—
Questo retroscena, per quanto ironico e leggero, fotografa perfettamente l'ambiente bello che viveva in quel periodo il Milan. Lo spogliatoio guidato da Carlo Ancelotti era ricco di giocatori fortissimi e di grande talento. Nel Diavolo di oggi calciatori del calibro di Gattuso, Ambrosini e Stam vengono sognati la notte dai tifosi rossoneri che rimpiangono i tempi d'oro del loro amato Milan. Questi racconti vanno in contrasto con quanto esce oggi da Milanello e quanto è uscito in questa stagione: divisioni interne, squadra che non va tutta dalla stessa parte. Non è un caso che il Milan vinse tutto con i campionissimi in campo, circondati però da un ambiente perfetto per portare a casa i risultati.
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