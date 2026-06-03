Il 'vecchio' Milan dei primi anni duemila continua a regalare aneddoti e racconti davvero molto interessanti e inediti che piacciono tanto ai tifosi. Era un Diavolo completamente diverso da quello di oggi, ricco di campioni assoluti e leader carismatici. L'ultimo divertente aneddoto raccontato vede come protagonisti due giocatori con un carattere forte di quella formazione. L'ex calciatore del Milan Massimo Ambrosini è stato ospite del podcast Caro Amico di Benji e Fede dove ha parlato anche di un aneddoto che riguarda Gattuso e Stam. Ecco il suo racconto.