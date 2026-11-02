Sono già passati due giorni da Milan-Inter, ma Cristian Chivu ha ancora qualcosa da precisare. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Feyenoord, il tecnico nerazzurro è tornato a parlare della sconfitta per 3-1 nel derby della Madonnina.

Chivu torna sul derby Milan-Inter

"Dobbiamo accettare la sconfitta nel derby contro il Milan, analizzarla e vedere cosa abbiamo fatto di buono. È una partita persa per episodi, però abbiamo cercato di rimanere sempre in partita. Bonny fino alle 16:30 di sabato aveva ancora la febbre, l'abbiamo recuperato in extremis nonostante uno stato di debolezza cronico, con vomito e febbre alta. Pio si è ripreso, ma anche lui non era al meglio".

I numeri di Milan-Inter

Possesso palla Tiri totali Passaggi Distanza coperta xG Milan 43% 7 409 105,5 Km 0,62 Inter 57% 19 525 106,7 Km 1,68

ha circoscritto il ko contro ila una, spiegando come le condizioni dinon abbiano aiutato l'Inter:raccontano di una partita abbastanza equilibrata, anche se(numeri Sofascore):

E' importante contestualizzare questi numeri. Dopo 10 minuti l'Inter era sotto 2-0: normale abbia calciato più volte in porta e avuto più possesso palla. Allo stesso tempo il Milan, forte del doppio vantaggio, ha gestito la partita senza prendersi troppi rischi.

Come l'ha vinta il Milan?