Chiellini si racconta: “La Juventus? Mia seconda famiglia. Sui Mondiali…”

L'ex capitano della Nazionale e della Juventus, dove ha giocato per 17 stagioni e ora è dirigente, ha parlato del suo profondo legame con il club bianconero: "La Juve la considero una seconda famiglia, Torino è diventata la mia città. Ho dato tanto a questo club ma sono stato ripagato da successi sportivi straordinari e dall'affetto di milioni di tifosi".