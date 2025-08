Chiarugi: “Milan da Scudetto con Allegri, Modric e un Leao ritrovato”

Il Napoli favorito? Conte ha messo le mani avanti, gli dà quasi fastidio che tutti lo dicano. Tra gli altri acquisti dei partenopei mi soffermo su Lucca e credo che non sia facile per lui trovare spazio con Lukaku davanti. Prendere Lucca è stata una mossa coraggiosa, non so se Lucca avrà la forza di Lukaku e quella capacità di venire incontro e far ripartire la squadra. Magari può essere utile negli ultimi venti minuti a seconda dell'andamento della partita. Ma sono curioso di vedere Gasperini alla Roma dopo il lavoro straordinario di Ranieri