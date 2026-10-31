A poche ore dal calcio d'inizio di Milan-Inter, 247° derby meneghino della storia, l'ex rossonero Samu Castillejo ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport'. Lo spagnolo, che conta 7 presenze ufficiali nella stracittadina, ha ricordato le sensazioni provate nella settimana del match contro i nerazzurri, prima di provare a pronosticare il risultato finale.

Derby Milan-Inter, le parole di Castillejo

"Il derby è sempre una partita speciale, non guarda in faccia la classifica: si pensa solo alla partita e non si vede l’ora di giocare. Abbiamo visto tanti derby in cui il Milan arrivava meglio e poi non vinceva e viceversa. Non è mai facile giocarlo, conta molto l’atmosfera. Ovviamente spero che vinca il Milan, pronostico un 2-1 con gol di Goncalo Ramos. Non ha iniziato bene ma è un attaccante molto forte. Poi dico il mio amico Musah, con cui ho giocato insieme al Valencia".

Un gol nel derby rappresenterebbe una grande iniezione di fiducia per Ramos, fermo a quota 3 reti e 1 assist in 11 partite tra Serie A e Coppa Italia. Una marcatura di Musah, invece, farebbe decisamente più clamore: il centrocampista statunitense non ha mai segnato nelle 93 apparizioni collezionate con la maglia rossonera.

Lo scudetto vinto al Milan

ha conquistato un solo trofeo in Europa, ma dal peso specifico enorme:Il tricolore è arrivato proprio nell'unica stagione in cui lo spagnolo è stato impiegato con il contagocce, scendendo in campo in appenaNonostante lo scarso minutaggio, il suo contributo complessivo in rossonero resta diE i tifosi del Diavolo non dimenticheranno mai la sua firma indiretta ma decisiva per quel titolo:del 16 ottobre 2021.