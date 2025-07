Cassano su Allegri al Milan: “Ho dubbi, ma aspetto il campo. Voglio capire chi…”

Tornando all'allenatore (Allegri, ndr), io ho seri dubbi che lui possa fare qualcosa di concreto. Perché uno se è carne domani mattina non può diventare pesce. Se ci fosse da carne a pesce un'evoluzione piano piano per arrivare a pesce io dico "Okay, perfetto, piano piano sta cambiando qualcosa". Io ne dubito, ma io voglio aspettare, come ci siamo sempre detti a Viva El Futbol, la cosa fondamentale è il campo che parla. Se questo arriva, è cambiato, non solo, è diventato un fenomeno a far giocare la squadra, nella costruzione, a dare delle idee, e vince il campionato facendo quello che ha fatto il Napoli 3 anni fa, io sono lì ad applaudirlo. Io ne dubito, e io voglio capire chi ha fatto la scelta di Allegri, se Allegri oppure la proprietà".