Intervenuto a Viva El Futbol , l'ex fantasista di Inter e Milan, Antonio Cassano non ha usato mezzi termini per esprimere il suo giudizio su Simone Inzaghi. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Tutte quelle persone che lo facevano passare come un genio devono sapere che ha distrutto l'Inter in questi quattro anni. Ha vinto un campionato e ne ha buttati tre al cesso, non ha valorizzato nessuno e ha preso per il c**o la gente dell'Inter, visto che aveva già l'accordo con l'Al-Hilal".