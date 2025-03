Antonio Cassano , ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultima puntata di 'Viva El Futbol', trasmissione in onda su 'Twitch' e 'YouTube', insieme agli amici Lele Adani e Nicola Ventola , soffermandosi sul Milan e attaccando soprattutto Giorgio Furlani . Ecco, dunque, le sue parole.

Cassano: "Furlani incompetente, Milan-Lazio quasi peggio di quel 5-0 ..."

Su Giorgio Furlani e Sérgio Conceicao: "Furlani non ha competenze nel mondo del calcio, non sa scegliere né i giocatori né gli allenatori. Avrebbe dovuto assumersi maggiori responsabilità. Aveva scelto Fonseca, per poi mandarlo via e prendere Conceiçao, che ha le sue colpe. Da quando è arrivato non ho ancora visto una partita fatta bene, ho visto solo spezzoni di risse, poco equilibrio e confusione, una specie di Mourinho due. La gara di ieri è stata veramente brutta, quasi peggio del famoso 5-0 a Bergamo. Quindi anche l’allenatore ha le sue responsabilità".